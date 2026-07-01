LeBron James verlässt die Los Angeles Lakers und wird 2026/27 für ein anderes Team spielen

HQ

LeBron James hat eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen: Er wird nicht in den Ruhestand gehen und 2026/27 weiterhin spielen, allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers. Der erfahrene Spieler (der älteste aktive Spieler, der im Dezember 42 Jahre alt wird, während seiner rekordverdächtigen 24. aktiven NBA-Saison) plant laut mehreren Berichten am Dienstag, dem ersten Tag der NBA Free Agency, in einem anderen Team zu spielen, wo Spieler in den freien Markt eintreten und die Teams frei unterschreiben können.

LeBron James verbrachte die letzten acht Saisons bei den Lakers, kam 2018 als Free Agent, gewann 2020 die Meisterschaft, war Finals-MVP und erzielte in 479 regulären Saisonspielen durchschnittlich 25,9 Punkte, 7,9 Assists und 7,7 Rebounds. Vor seiner Zeit bei den Lakers verbrachte LeBron James sieben Jahre in Cleveland, vier in Miami und vier Jahre bei den Cleveland Cavaliers, wobei er insgesamt vier NBA-Meisterschaften gewann.

Das Team drückte seine Dankbarkeit aus: "LeBron James ist einer der größten Sportler der Geschichte. Wir werden immer dankbar sein für seine acht Jahre bei den Lakers – einschließlich des Titels, zu dem er uns 2020 unter den härtesten Bedingungen führte, und für die zahllosen Rekorde, die er in Lila und Gold brach. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits. Er wird immer ein geschätzter Teil der Lakers-Familie sein", sagte Lakers-Teamgouverneurin Jeanie Buss.

Es ist nicht bekannt, wo James nächste Saison spielen wird, und es ist wahrscheinlich, dass er sich noch nicht entschieden hat, da die Free-Agent-Phase gerade erst begonnen hat und Golden State Warriors in NBA.com als Option gemeldet werden, da Warriors-Forward Draymond Green seine Zukunft noch nicht entschieden hat.