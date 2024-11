LeBron James verabschiedet sich von Social Media: "Ich finde das alles eine Verschwendung von Atem"

HQ

LeBron James teilte seinen 159 Instagram-Followern und 52,9 Twitter-Anhängern mit, dass er sich für eine Weile aus den sozialen Medien zurückziehen wird. Die Legende der Los Angeles Lakers hat eine Nachricht von Rich Keliman, dem langjährigen Manager von Kevin Durant, erneut gepostet, in der sie über all die Negativität und den Hass in den US-Sportmedien berichtet.

"Wir alle können anerkennen, dass Sport der letzte Teil der Gesellschaft ist, der Menschen universell zusammenbringt. Warum kann die Berichterstattung also nicht das Gleiche tun? Es ist nur ein Klickköder, wenn man es sagt", schrieb Kleiman.

"Wenn die Plattform so groß ist, kann man die Veränderung vornehmen und uns allen eine Flucht vor der Negativität des realen Lebens ermöglichen. Ich für meinen Teil finde das alles eine Verschwendung von Atem. Die Olympischen Spiele und die Show von JJ und Bron waren die Zukunft dessen, was das alles sein kann und sollte."

James teilte einen Screenshot der Nachricht von Kleiman und schrieb dazu: "Angesichts all dessen ziehe ich mich vorerst aus den sozialen Medien zurück".

Sein Ausstieg aus den sozialen Medien kommt einen Tag, nachdem er von einigen Nutzern kritisiert wurde, die ihn der Lüge beschuldigten, als James sagte, er habe letztes Jahr die Spiele von Dalton Knecht mit Tennesse gesehen. Der 23-jährige Knecht kam in diesem Jahr zu den Lakers und zeigt mit dem 39-jährigen James bei den Lakers unglaubliche Leistungen.