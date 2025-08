LeBron James und Nikola Jokić planen eine globale Basketball-Liga, die von der Formel 1 inspiriert ist und mit der NBA konkurrieren soll

HQ

Der globale Basketballmarkt scheint ein offenes Buffet zu sein, und jeder will seinen Teller füllen. Die NBA macht große Schritte in ihre eigene europäische Liga und trifft sich bereits mit großen Klubs in Europa wie Real Madrid und bald auch mit Barça und Fenerbahçe, um sie davon zu überzeugen, die Euroleague zu verlassen und sich ihrem Unternehmen anzuschließen.

Und gleichzeitig zeichnet sich eine weitere Bedrohung am Horizont ab: eine große internationale Liga mit Mannschaften aus der ganzen Welt. Die Idee wird von niemand geringerem als LeBron James (Los Angeles Lakers) und Nikola Jokić (Denver Nuggets) vorangetrieben, die ebenfalls zwei der größten Stars des weltweiten Basketballs sind und eine Brücke zwischen Nordamerika und Europa schlagen. Beide Spieler erschienen auf einem Foto in einem Boot mit den Worten "Der Sommer 2025 ist der perfekte Zeitpunkt, um große Pläne für den Herbst 2026 zu schmieden".

Laut Front Office Sports hatte ihr Treffen nichts mit ihren NBA-Franchises zu tun. Stattdessen trafen sie sich mit Jokićs europäischem Agenten Miško Ražnatović, der als einer der einflussreichsten Basketballagenten Europas gilt. Ihr Ziel wäre es, Investoren und Interessenten für ihre geplante globale Liga zu gewinnen, die erstmals im Januar 2025 von Bloomberg diskutiert wurde, unterstützt von James' Agent Maverick Carter, der auch auf dem diese Woche veröffentlichten Foto zu sehen ist.

Wie würde eine neue Global Basketball League aussehen?

In dieser Liga, die einige mit der Funktionsweise der Formel 1 vergleichen, würde jedes Team der Liga für eine Woche oder ein Wochenende in eine Stadt reisen, um Spiele zu spielen, bevor es in eine andere umzieht. Eine "Tour" mit sechs Männer- und sechs Frauenteams in acht Städten.

Hättest du Interesse an einer globalen Liga? Wäre es kompatibel mit anderen nationalen und kontinentalen Ligen wie NBA oder Euroleague? Sicher ist, dass es in den kommenden Jahren zu einer drastischen Revolution im Gewebe des professionellen Basketballs kommen könnte.