LeBron James schreibt Geschichte mit einem Triple-Double bei 41, verabschiedet sich aber von MVP- und All-NBA-Auszeichnungen

In einem wichtigen Sieg für die Los Angeles Lakers, als sie die Dallas Mavericks mit 124:104 besiegten, schrieb LeBron James erneut Geschichte, als er der älteste Spieler in der NBA-Geschichte wurde, der ein Triple-Double erzielte. Er erzielte 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds, sein erstes Triple Double in den 36 Spielen dieser Saison (er hat 18 verpasst).

James wurde letzten Dezember 41 und spielt weiterhin auf hohem Niveau bei den Lakers, spielt aber nicht mehr so regelmäßig wie zuvor, was bedeutet, dass er keine einzelnen Trophäen anstreben kann, da er nicht die Kriterien erfüllen kann, mindestens 62 der 82 regulären Saisonspiele einer NBA-Saison zu besessen. Eine Regel, die 2023 eingeführt wurde.

Zum ersten Mal seit 21 Jahren wird LeBron James kein Kandidat für die MVP- und All-NBA-Auszeichnungen sein. Er wurde auch nicht als Starter für das All-Star-Spiel an diesem Sonntag nominiert, aber später als Ersatzspieler.

Nach einer Reihe ungleicher Ergebnisse sind die Los Angeles Lakers mit 33 Siegen und 21 Niederlagen auf den fünften Platz in der Western Conference zurückgefallen.