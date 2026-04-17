LeBron James "nimmt das Spielen mit seinem Sohn nicht als selbstverständlich hin", während sie sich einem weiteren Novum in der NBA-Geschichte nähern

HQ

Die Los Angeles Lakers spielen mit Heimvorteil in den Play-offs gegen Houston Rockets, die am Samstagabend (Sonntag in Europazeit) beginnen, und es wird erwartet, dass LeBron und Bronny James zusammen spielen werden, was ein weiteres Novum in der NBA-Geschichte bedeutet: Zum ersten Mal, dass Vater und Sohn gemeinsam in den NBA-Playoffs spielen.

Obwohl Bronny James zu Beginn der letzten Saison, Ende 2024, sein Debüt für die Lakers gab, hat Trainer JJ Reddick dem 21-Jährigen in letzter Zeit mehr vertraut, der bisher regelmäßiger in der G-League gespielt hat. LeBron James Jr. hat in sieben der letzten zehn Spiele für die Lakers 13 Minuten oder mehr gespielt, im Schnitt 19 Minuten in den letzten vier, und Reddick bestätigte, dass er jeden gesunden verfügbaren Spieler einsetzen wird, wobei er ausdrücklich sagte, dass Bronny sich defensiv stark verbessert hat.

LeBron James, 41 Jahre alt, ist stolz auf seinen Sohn: "Jeder Moment, in dem wir die Gelegenheit haben, zusammen zu spielen, ist etwas, das ich nie als selbstverständlich betrachte", sagte LeBron (über AP/NBA.com) und lobte, wie sehr er sich trotz einiger früher Kritik an "Nepotismus" verbessert hat.

"Dass ich mit ihm auf dem Boden stand, in der Postseason, in der regulären Saison, im Trainingslager, bei den Trainings – das ist das Beste, was mir je in meiner Karriere passiert ist, über alles, was ich erreicht habe. Die Tatsache, dass er sich in eine Position gebracht hat, um seine Nummer für ein Playoff-Spiel aufgerufen zu bekommen, ist angesichts der Umstände, die er in den letzten Jahren durchgemacht hat, ziemlich bemerkenswert und ziemlich cool. Er hat es sich verdient. Er hat es verdient. Er wird bereit sein."

Das erste Playoff-Spiel der Los Angeles Lakers gegen Houston Rockets findet am Sonntag, den 19. April, um 02:30 Uhr MES, 01:30 Uhr BST statt.