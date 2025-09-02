LeBron James nennt seine vier Lieblingsfilme aller Zeiten

HQ

Goodfellas oder Der Pate? Wenn du LeBron bist, musst du dich nicht zwischen den beiden entscheiden, da du einfach beide Kriminalfilme in deine Top Vier aufnimmst. Der Mann, den viele als den GOAT in Sachen Basketball betrachten, wurde kürzlich von Letterboxd gebeten, seine vier Lieblingsfilme aller Zeiten zu nennen, und man könnte wahrscheinlich eine ganze Reihe seiner Antworten vorhersagen.

Als LeBron hielt er sich nicht an die Regeln und hatte am Ende fünf Filme auf der Liste, wobei er Der Pate 1 und 2 zu einem Film kombinierte. Um LeBron gegenüber fair zu sein, haben wir gesehen, wie andere Leute das getan haben, als sie von Letterboxd nach ihren vier Favoriten gefragt wurden. Goodfellas gesellten sich ebenfalls in die Liste, neben Gladiator und der originellsten Wahl in dieser Liste in Coming to America.

Die Komödie von Eddie Murphy ist sicherlich ein Klassiker, und es ist schön, dank ihr eine Art Genrewechsel in LeBrons Auswahl zu sehen. Ansonsten bleibt die Liste eine ziemlich klassische "Filmbro"-Menge. Wenn man Fight Club anstelle von Coming to America einfügt, hat man die Liste eines kantigen Uni-Filmstudenten mit all den Drehbuchfähigkeiten von Christopher Moltisanti.

