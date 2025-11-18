LeBron James könnte diese Woche sein Debüt in seiner rekordverdächtigen 23. NBA-Saison geben.

HQ

LeBron James könnte heute der erste NBA-Spieler werden, der in 23 verschiedenen NBA-Saisons startet. Der Los Angeles Lakers-Star, der nächsten Monat 41 Jahre alt wird, verpasste die gesamte Preseason und den ersten Wettkampfmonat wegen Ischias; zum ersten Mal in seiner Karriere verpasste er den Saisonstart wegen einer Verletzung. Sein Ischias wurde nur wenige Tage nach dem "Trollen" aller gemeldet, indem angedeutet wurde, er würde die Entscheidung über seinen Ruhestand treffen... Und es wurde schließlich ein Getränkewerbung.

Laut mehreren Quellen ist LeBron James jedoch fast bereit, in den Wettbewerb zurückzukehren, und es könnte diesen Dienstag gegen Utah Jazz in Los Angeles passieren. Der Cheftrainer von Los Angeles, JJ Redick, sagte nach dem Training am Montag, dass James' Verfügbarkeit am Dienstag laut Reuters noch feststeht, aber er habe bereits letzte Woche mit der G League trainiert.

Die Los Angeles Lakers sind in dieser Saison solide gestartet (10 Siege, 4 Niederlagen), wobei Luka Doncic im Schnitt 34,4 Punkte pro Spiel und Austin Reave 28,3 Punkte pro Spiel erzielt. Die Lakers spielen am Sonntag erneut gegen Utah, sodass LeBron diese Woche noch sein Debüt in der 23. Saison geben könnte.