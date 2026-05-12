LeBron James ist unsicher über seine Zukunft in der NBA und den Los Angeles Lakers nach dem Ausscheiden

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Die Los Angeles Lakers schieden aus den NBA-Playoffs aus und konnten in dieser Saison kein einziges Spiel gegen die amtierenden Meister Oklahoma City Thunder gewinnen. Trotz einer verbesserten regulären Saison und dem vierten Platz in der Western Conference verloren die Lakers in diesem Monat alle vier NBA-Conference-Halbfinalspiele ohne den verletzten Star Luka Doncic sowie ihre vier Duelle in der regulären Saison.

LeBron James erzielte 24 Punkte und 12 Rebounds bei der 110:115-Heimniederlage am Montagabend, und manche befürchten, es könnte sein letztes Spiel für die Los Angeles Lakers gewesen sein, da der 41-Jährige uneingeschränkter Free Agent wird, bevor er in eine möglicherweise rekordsetzende 24. NBA-Saison geht.

Allerdings hat er seine Zukunftspläne noch nicht offengelegt: ob er einen neuen Vertrag bei den Lakers unterschreibt, ob er sich entscheidet, anderswo zu spielen, oder höchstwahrscheinlich, sich vom Basketball zurückzuziehen. "Ich habe viel Zeit. Ich werde zurückgehen, mit meiner Familie neu kalibrieren und mit ihnen sprechen. Wenn es soweit ist, werdet ihr wissen, was ich tue", sagte er nach dem Match und fragte, ob er sich "noch dazu verpflichten kann, fünfeinhalb Stunden vor dem Spiel in der Arena zu erscheinen, um mit der Vorbereitung zu beginnen".

LeBron James ist bereits der einzige Spieler in der NBA-Geschichte, der 23 Saisons in der NBA gespielt hat; die nächste Saison wäre seine 24., und nur Vince Carter kommt mit 22 Saisons nahe heran. Er ist außerdem der beste Scorer der Liga, hat vier Meisterschaften in den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2020 gewonnen, vier MVP-Auszeichnungen in den Jahren 2009, 2010, 2012, 2013 und unzählige weitere individuelle Leistungen, wie die meisten Karrieresiege in der regulären Saison und in den Playoffs... außerdem der einzige, der jemals als Teamkollege an der Seite seines Sohnes gespielt hat.