LeBron James ist ein Kennbassador geworden

Die Kenbassadors-Puppenlinie wird erweitert. Die Sammlung, in der eine Reihe berühmter Persönlichkeiten in eine Miniatur-Plastikpuppe verwandelt werden, wird bald Basketball-Könige in ihre Reihen aufnehmen, denn jetzt hat LeBron James die Ken-Behandlung erhalten.

Es wurde eine Signature-Puppe angekündigt, die bereits am 14. April ihr Debüt geben soll. Sie wird für 72 Pfund im Einzelhandel erhältlich sein, und während ihr Gesicht so geformt ist, dass es James' Konterfei ähnelt, wurde die Puppe selbst von Javi Meabe entworfen, die Verpackung von Charis Ceniroz.

Die Puppe gilt als große Figur, und obwohl sie ohne den mitgelieferten Ständer nicht bestehen kann, wird sie mit einem Echtheitszertifikat geliefert, was sie für viele zweifellos zu einem Sammlerstück macht.

Zusätzlich zu einigen zusätzlichen Accessoires wie einer Baseballkappe und einigen Kopfhörern wird uns gesagt: "Diese LeBron James Ken-Puppe verkörpert seinen charakteristischen, gehobenen Streetwear-Stil und repräsentiert stolz die LeBron James Family Foundation, seine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Jugendlichen in der Innenstadt die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um im Leben erfolgreich zu sein."

Werfen Sie einen Blick auf die kollaborative Puppe unten.