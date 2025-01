LeBron James hat jetzt seine eigene Version von Hennessy

HQ

LeBron James ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Figuren im Basketball, und jetzt taucht er seinen Zeh in den Alkohol ein. Genauer gesagt hat LeBron seine eigene Flasche Hennessy kreiert und eine limitierte Auflage seiner V.S.-Flasche beworben.

Die Flasche selbst ist das einzig Limitierte an diesem Produkt, da sie die "klassischen Aromen von Hennessys Very Special Blend, begleitet von einem kühnen, lebendigen Design" kombiniert, wie es in einer Produktbeschreibung der Flasche heißt.

James hat kürzlich seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist nach wie vor eine führende Persönlichkeit und eine der am meisten diskutierten Personen im Sport insgesamt. Vielleicht wird LeBron im Laufe seiner Karriere etwas mehr zusammenarbeiten, aber im Moment bricht er immer noch Rekorde auf dem Platz.

