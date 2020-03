Lebenszeichen von Prey 2 in Doom Eternal versteckt?

Erinnert ihr euch noch an das unglückliche Ende von Prey 2? Die Entwickler Human Head Studios wollten mit ihrem Werk etwas Einzigartiges schaffen, allerdings wurde ihnen vorläufig der Stecker gezogen und alle laufenden Projekte heruntergefahren. Bethesda hat die Serie anschließend mit Prey neu gestartet, allerdings etwas ganz anderes daraus gemacht. Seitdem wird jedoch auch gemunkelt, dass eine Fortsetzung auf dem Weg sein könnte und vielleicht ist es genau das, worauf sich Bethesda in einem versteckten Hinweis aus Doom Eternal bezieht (Sony Playstation segnet den ebenfalls ab)?

Mehrere Benutzer bei Resetera haben festgestellt, dass ein Bücherregal in Doom Eternal ein Buch mit dem Titel "2 Prey or Not 2 Prey" enthält. Diese kleine literarische Anspielung könnte ein offensichtliches Easter-Egg sein, aber wenn man bedenkt, wie lange wir schon nichts Neues von Arkane gehört haben, könnte uns vielleicht ja doch eine Überraschung bevorstehen. Arkane arbeitet offiziell gerade an Deathloop, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Raum für eine weitere Überraschung... Ob sich hinter der Sache mehr verbirgt?