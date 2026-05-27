Lebensmittelkäufer schockiert von einem lebenden Frosch in einer Tüte mit Salat

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Eine Tüte Salat sorgte in Australien für Schlagzeilen, nachdem Freunde, die ihn in einem örtlichen Supermarkt gekauft hatten, einen lebenden Frosch zwischen den grünen Blättern gefunden hatten. Der Vorfall ereignete sich im Westen des Landes, und die Freunde nahmen ihn überraschend ruhig auf. Sie nannten den kleinen Frosch sogar "Greg", bevor sie ihn schließlich an einem Teich in der Nähe ihres Zuhauses freiließen.

Der Salat wurde Berichten zufolge von der Woolworths Group gekauft, und das Unternehmen erklärte, dass es den Vorfall äußerst ernst nimmt und eine interne Untersuchung in Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten eingeleitet hat, um der Sache auf den Grund zu gehen.

In einer Stellungnahme gegenüber den lokalen Medien sagten die Freunde, die die Entdeckung gemacht hatten:

"Offensichtlich versteckt sich ein kleiner Frosch und, ja, wir haben alle ein bisschen darüber gelacht,"

Woolworths beschrieb es als Einzelfall und wies darauf hin, dass ihre Hersteller mehrere Qualitätskontrollen durchlaufen, bevor die Produkte in den Ladenregalen landen.