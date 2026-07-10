Lebender Wald

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Es gibt nur wenige Dinge, die dem Gefühl ähneln, das man bekommt, wenn man ein neues Brettspiel entdeckt hat. Vor allem Spiele, von denen du noch nie gehört hast. Living Forest ist ein solches Spiel, das mir völlig entgangen ist, und als ich die Gelegenheit bekam, es zu rezensieren, war es eine Entscheidung, über die ich nicht lange nachdenken musste.

Living Forest spielt wenig überraschend in einem Wald, der sowohl von Waldgeistern als auch von allerlei bunten Tieren bewohnt wird. Das Spiel ist für 2–4 Spieler, und jeder Spieler wählt einen Waldgeist als Spielfigur. Die Spielfiguren haben keine besonderen Fähigkeiten oder Ähnliches; Du wählst einfach die Farbe oder den Waldgeist, den du am besten magst.

Die Regeln sind tatsächlich relativ einfach. Allerdings fand ich es einfacher, ein YouTube-Video anzuschauen, da es einige kleine Details – wenn auch wichtige – gab, die in den Regeln nicht klar genug erklärt wurden. Selbst nachdem ich die Regeln verstanden hatte, den YouTube-Clip gesehen und zum Regelbuch zurückgekehrt war, war es immer noch ein kleines Rätsel, bestimmte Teile zu verstehen. Jedenfalls sind diejenigen von euch, die das hier lesen, sicherlich viel klüger als ich, wenn es um die Regeln von Brettspielen geht. Aber, wie ich immer sage: Es lebe die Regel-Walkthroughs auf YouTube!

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In Living Forest gibt es drei verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Die erste ist, als Erster zwölf Waldbrände zu löschen. Das machst du mit Wassermarken, die du im Laufe des Spiels auf verschiedene Arten erhalten kannst (wie ich später noch erklären werde). Du kannst gewinnen, indem du als Erster zwölf verschiedene Bäume auf deinem Spielbrett hast, und schließlich kannst du auch gewinnen, indem du als Erster zwölf Blumen hast. Für diese Rezension habe ich nur mit zwei Spielern gespielt, und bei allen vier Gelegenheiten, bei denen wir gespielt haben, hat der Gewinner immer gewonnen, indem er zwölf Brände gelöscht hat. Es fühlt sich mit Abstand wie der einfachste Weg zum Sieg an, was leider etwas langweilig wirkt. Es sollte hinzugefügt werden, dass dies vielleicht nicht der einfachste Weg zu gewinnen ist, wenn es drei oder vier Spieler gibt, aber mit zwei Spielern ist es definitiv der einfachste Weg zu gewinnen.

In diesem Spiel sind viele Dinge enthalten. Aber nicht das Kätzchen.

Wie du auf dem obigen Bild sehen kannst, gibt es einiges vorzubereiten, bevor du eine Runde Living Forest starten kannst. Lass dich davon nicht abschrecken! Klar, es dauert eine Weile, alles aufzubauen, aber viele Details bedeuten nicht zwangsläufig, dass es ein kompliziertes Spiel mit viel zu beachten ist – und dieses Spiel ist ein klares Beispiel dafür. Wie du auf dem Bild sehen kannst, hat jeder Spieler sein eigenes Spielbrett, auf dem er die Bäume platziert, für die er gehandelt hat. Wie oben erwähnt – zwölf Bäume dort und du wirst das Spiel als Sieger hervorheben. Ich werde nicht jeden einzelnen Gegenstand auf dem Bild durchgehen, aber wir haben auch ein gemeinsames Spielbrett, auf dem man seine Spielfigur bewegt. Es ist nicht verpflichtend, dorthin zu ziehen; Tatsächlich konnte man ein ganzes Spiel spielen, ohne überhaupt einen eigenen Spielstein zu bewegen.

Living Forest dreht sich stark um die verschiedenen Elemente. Die farbenfrohen Tiere, die ich zu Beginn beschrieben habe, haben verschiedene Elemente sowie weitere Markierungen. Zum Beispiel haben einige Tiere Wassertropfen, und du kannst diese Wassertropfen nutzen, um ein Feuer zu löschen; Wenn du zwölf Brände löschst, gewinnst du. Ein weiteres Beispiel ist, dass bestimmte Tiere eine bestimmte Anzahl von Sonnen haben, und diese Sonnen fungieren als eine Art Währung, mit der man verschiedene Tiere kaufen kann. Zum Beispiel: Wenn ein Tier sieben Sonnen kostet und du sieben oder mehr Sonnen hast (sowie von Tieren kannst du auch Sonnen auf deinem Spielbrett erhalten, indem du Baumsteine kaufst und dort platzierst), dann kannst du dieses Tier kaufen. Die Anzahl der Sonnen oder anderer Ressourcen variiert von Zug zu Zug, da vor jeder Runde neue Karten oder Tiere gezogen werden. Wenn du also neun Sonnen in deinem Zug hattest, hast du beim nächsten Mal vielleicht nur drei Sonnen.

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Alles in allem finde ich, dass Living Forest ein wirklich spaßiges Brettspiel ist und relativ einfach, sobald man die Regeln beherrscht. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es nur ein bisschen langweilig, dass wir immer nur auf eine Weise gewinnen, aber das kann sich deutlich ändern, wenn mehr als zwei Spieler dabei sind, sodass es die Gesamtbewertung nicht senkt. Da du jedes Mal deinen eigenen Tierstapel mischst, wenn der Stapel ausgeht, ist jede Runde anders als die vorherige. Vielleicht hast du dir also vorgenommen, zwölf Brände mit Wasser zu löschen, aber wenn das Glück nicht auf deiner Seite ist, bekommst du in den nächsten drei Runden vielleicht kein Wasser – oder nur ein einzelnes – Wasser. Das bedeutet, dass man seine Strategie überdenken muss, und ich finde, das ist großartig, wenn es um Brettspiele geht. Es ist gut, dass nicht alles nach Plan läuft.

Bewertung: 8/10

Spielinformationen:

Empfohlenes Alter: 10+

Durchschnittliche Spielzeit: 40 Minuten

Anzahl der Spieler: 2-4

Preis: £35