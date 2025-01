Leben wie ein Fremen: Zendayas realer Kampf ohne Wasser am Set Ein Hitzschlag ereignet sich, als Dune: Part Two Sternen unter intensiven Bedingungen am Set kämpfen.

HQ Die glühenden Wüsten Jordaniens erwiesen sich für Zendaya während der Dreharbeiten zu Dune: Part Two als Feuerprobe – oder besser gesagt, durch Hitze. Die Schauspielerin erzählte kürzlich, wie ihre Angst vor langen Toilettengängen im Kostüm zu einem unerwarteten Hitzschlag führte. Die kultigen Fremen-Anzüge, die für das Überleben im fiktiven Sand von Arrakis entwickelt wurden, brachten ihre eigenen Herausforderungen in der realen Welt mit sich, darunter langwierige Garderobenwechsel, die von häufigem Flüssigkeitskonsum abhielten. In einem kürzlichen Interview mit dem W Magazine gab Zendaya zu, dass sie es vermied, Wasser zu trinken, um den Unannehmlichkeiten auszuweichen, nur um zu spät die Gefahren der Dehydrierung unter der unerbittlichen Wüstensonne zu erkennen. Trotz des anfänglichen Rückschlags schrieb sie ihrer Top-Fitness, die sie während ihrer Arbeit an den Challengers verfeinert hatte, zu, dass sie das körperlich anstrengende Schießen überstand. Mit ihrer Darstellung von Chani, die nun in beiden Dune-Filmen verankert ist, hat Zendaya ihre Begeisterung für einen möglichen dritten Teil von Dune Messiah angedeutet. Könntest du die harten Bedingungen von Arrakis überleben oder würdest du dem Bedürfnis nach Wasser nachgeben?