Lebe dein Traumleben auf Konsole: Palia erscheint am 13. Mai für PS5 und Xbox Series X/S

Das Leben kann hektisch und überwältigend sein. Umso schöner ist es, wenn man in eine gemütliche, fantastische Welt eintauchen und dort aufblühen kann. Entwickler Singularity 6, bekannt für das Life-Sim-Abenteuer Palia, wird diesen besonderen Titel schon bald noch mehr Fans zugänglich machen. Die Türen zu den Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S öffnen sich in Kürze.

Nachdem Palia ursprünglich 2023 als Open Beta auf PC und Nintendo Switch gestartet ist, hat das Spiel seitdem eine riesige Spielergemeinschaft von über sechs Millionen Abenteurern aufgebaut. Das Free-to-Play-Multiplayer-Spiel hat sich zu einer beliebten Wahl für viele Gamer entwickelt. Schon bald können auch PS5- und Xbox Series X/S-Spieler Teil dieser Welt werden und ihr eigenes fantastisches Traumleben führen.

Ab dem 13. Mai werden die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von Palia verfügbar sein. Sie bieten vollständige Cross-Platform-Unterstützung für PC und Switch. Dieser Plattformstart ermöglicht es PlayStation- und Xbox-Nutzern, das gesamte Basisspiel sowie alle 24 Inhaltsupdates seit 2023 zu erleben. Diese monatlichen Updates der letzten zwei Jahre haben über 800 Deko-Objekte für Häuser, Handels- und Baumöglichkeiten, saisonale Events und Minispiele, zahlreiche neue Anpassungsoptionen und eine immer weiter wachsende, immersive Handlung eingeführt. Gerade dieser Punkt ist besonders spannend, denn auch die nächste Erweiterung wird am 13. Mai auf allen Plattformen erscheinen.

Zusammen mit dem PS5- und Xbox-Start erscheint die neue Elderwood-Erweiterung, die gleichzeitig auch für PC und Switch veröffentlicht wird. Dieses neue Kapitel führt die Spieler in eine magische, bewaldete Abenteuerzone voller Überraschungen. Hier kann man nicht nur in der Breite, sondern auch in der Höhe erkunden, sammeln und gedeihen. In Elderwood schließt man sich mit bekannten Charakteren wie Nai'o und Subira zusammen, um neue Sammlerstücke zu finden und gegen zusätzliche feindliche Kreaturen zu kämpfen. Dabei können uralte Artefakte entdeckt werden, die in eure Ausrüstung integriert werden. Diese neue Ausrüstungsart namens Relikte bringt einzigartige Boni mit sich.

Darüber hinaus gibt es weiterhin die weite Welt von Palia zu erkunden. Man kann tief in das friedliche Kilima-Tal eintauchen oder die beeindruckende Bahari-Bucht durchqueren. Ihr könnt die geheimnisvollen Wunder von Elderwood entdecken, Insekten sammeln und Zutaten suchen oder euer eigenes Grundstück pflegen und gestalten. Das ist sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden möglich. So könnt ihr Erinnerungen schaffen und vielleicht sogar neue Menschen kennenlernen.

Zum Thema Multiplayer: Singularity 6 bringt passend zum Elderwood-Launch und dem Konsolenstart das „Freunde einladen"-Programm von Palia zurück. Bestehende und erfahrene Spieler können Freunde einladen und sich dabei seltene Gegenstände verdienen, etwa das Elderwood Fun Guy Plüschtier, das es in fünf verschiedenen Größen gibt. Auch die ursprünglichen „Freunde einladen"-Belohnungen werden wieder verfügbar sein, falls man sie damals verpasst hat.

Kurz gesagt: Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in Palia einzutauchen und es zu genießen. Der 13. Mai wird ein großer Tag für dieses charmante Life-Sim-Abenteuer. Das Beste daran ist, dass Fans auf allen großen Plattformen gemeinsam in die Welt von Palia starten können. Also merkt euch den Termin vor und entdeckt Palia auf PS5, Xbox Series X/S und natürlich auch die magische Elderwood-Erweiterung. Alles ab dem 13. Mai 2025.