Leaks teasen Gym Badge Collection und Pokémon Center Lego-Sets

Kürzlich haben wir über die neu enthüllten Lego-Pokémon-Sets berichtet und uns die drei Optionen angesehen, die diese Sammlung in Gang setzen, wenn sie Ende Februar erscheinen (praktischerweise auf Pokémon Day ). Obwohl wir wissen, dass es noch weitere Sets geben wird, gibt es keine offizielle Bestätigung, was diese Sets sein werden, auch wenn neue Leaks die Überraschung verderben.

Serebii.net ist auf zwei neue Optionen gestoßen, die zweifellos bald enthüllt werden und voraussichtlich nach dem ersten Trio erscheinen. Sie sind nicht wirklich etwas Obskures oder Überraschendes, sondern wir bekommen zwei Optionen, die viele Fans zufriedenstellen sollten.

Wie die ersten drei Sets, die sich auf Taschenmonster aus Kanto konzentrierten, enthält eines der Sets eine Sammlung von Gym Badges aus der Kanto Region. Diese umfasst eine Kiste zur Aufbewahrung der Abzeichen und dann die acht Abzeichen, die von den Arenaleitern verteilt werden, darunter die Abzeichen Boulder, Cascade, Thunder, Rainbow, Soul, Marsh, Volcano und Earth Abzeichen. Dieses Set soll angeblich aus 312 Stücken bestehen, und der Preis bleibt unklar.

Das andere Set ist ein weiteres kleines, das eine Pokemon Center bietet, die Ventilatoren bauen können. Sie gilt als "Mini" -Version, was offensichtlich ist, wenn man sich den 233-teiligen Build ansieht, aber die Idee, dies als "Mini"- Edition zu bezeichnen, könnte teilweise darauf hindeuten, dass es auch eine Vollgröße geben wird... Wir haben auch keine Ahnung über die Preise dieses Sets.

Was die offizielle Veröffentlichung dieser Sets angeht, könnte es sein, wenn Lego-Leaks oft kurz vor der offiziellen Enthüllung auftreten, oder sie werden für die übliche Pokémon Day Presents Showcase aufgehoben, die The Pokémon Company Ende Februar veranstaltet.