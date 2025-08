Leaks deuten darauf hin, dass Valve still und leise zusammenschließt Half-Life 3

HQ

In diesem Jahr gab es heftige Gerüchte über Half-Life 3, und bei so viel Rauch müsste es wirklich ein Feuer geben. Neue Informationen bestärken nun den Glauben, dass der lang erwartete dritte Eintrag tatsächlich Realität werden könnte. Es scheint nun, dass Valve Fortschritte bei einem Projekt macht, das im Internet als HLX bekannt ist und von dem angenommen wird, dass es sich um Half-Life 3 handelt.

Laut Valve-Insider Tyler McVicker deutet ein kürzliches Update der Source 2-Engine – der gleichen Engine, die auch Counter-Strike 2 antreibt – darauf hin, dass die HLX-Entwicklung voranschreitet. McVicker verweist speziell auf eine Codezeile im veröffentlichten Update, die auf die "klopfenden Maschinen" verweist, die zuletzt in Half-Life 2 zu sehen waren. Es wird angenommen, dass diese Zeile eine bewusste Botschaft an die Data-Miner ist, dass die HLX-Entwicklung stetig voranschreitet.

Der Bericht deutet auch darauf hin, dass die Entwicklung so gut verlaufen ist, dass sich HLX nun in der Endphase befindet – Worte, die die gesamte Gaming-Welt zum Speicheln bringen sollten. Ein anderer Leaker, der sich Gabe Follower nennt, behauptet, dass die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass Valve bereits damit begonnen hat, das Spiel zu polieren, und viele Entwickler sind zu anderen Projekten übergegangen, da der größte Teil von HLX im Wesentlichen fertig ist. Wie wir gerne sagen: Die Zeit wird es zeigen.

Glaubst du, dass Half-Life 3 tatsächlich bald angekündigt wird?