Leak: Sony bereitet ein Cross-Buy-System für PC und PlayStation vor

Einer der größten Vorteile, die Microsoft seit Jahren hat, wenn es um den Kauf von Spielen geht, ist der Play Anywhere-Ansatz. Auf diese Weise können Sie ein Spiel kaufen und es dann frei zwischen Ihrem PC und Xbox-Konsolen mit denselben Speicherdateien und Erfolgen spielen. So ist es möglich, Ihre Xbox beispielsweise für unterwegs durch ein tragbares PC-Gerät zu ersetzen oder Ihren PC durch eine günstige Xbox Series S zu ergänzen, die Sie in Ihrem Ferienhaus haben können.

In den letzten Jahren hat Sony mehrere der Strategien übernommen, für die Microsoft kritisiert wurde, einschließlich der Veröffentlichung seiner Spiele auf PCs und konkurrierenden Konsolen, während es gleichzeitig erklärte, dass das Unternehmen "sich von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell weg und mehr zu einem Plattformgeschäft bewegt, das die Community erweitert und das Engagement erhöht". Und jetzt scheint es, dass Play Anywhere auch in Zukunft Teil von Sonys Modell sein wird.

Data-Miner in den sozialen Medien haben festgestellt, dass einige der Spiele von Sony als Cross-Buy gekennzeichnet wurden, mit der Klarstellung, dass dies zwischen PC und PlayStation 5 gilt. Es gibt daher starke Hinweise darauf, dass auch Sony über ein ähnliches Konzept nachdenkt, das es ermöglichen würde, Ihre gekauften Titel frei zwischen PC und PlayStation 5 zu spielen.

Dies bedeutet wahrscheinlich auch, dass Sony einen eigenen PC-Store starten wird (es ist höchst zweifelhaft, dass Steam damit einverstanden wäre, jedem, der ein Spiel über PlayStation gekauft hat, den kostenlosen Download der Steam-Version zu ermöglichen), und wenn die Informationen korrekt sind, sollten wir bald ein großes Sony-Event sehen, das sich hauptsächlich mit PCs und diesem neuen Feature befasst.

Was halten Sie von dieser Anordnung, die zweifellos mehr Freiheit bedeutet, aber gleichzeitig auch bedeutet, dass Sony sich deutlich dem PC und einer Multiformat-Strategie annähert?



