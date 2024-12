Leak: Lenovo entwickelt die nächste Iteration von Legion Go

HQ

Obwohl es in Bezug auf die Hardware im Jahr 2025 die Nintendo Switch 2 und Nvidias nächste Generation von Grafikkarten sind, die die meiste Aufmerksamkeit der Gamer auf sich ziehen, entwickeln die Unternehmen den aufstrebenden Markt für tragbare Gaming-PCs weiter. Ein Unternehmen, das einen bedeutenden Marktanteil hält, ist Lenovo dank seiner Lenovo Legion Go-Linie mit zwei aktuellen Modellen. Aber nächstes Jahr werden wir den nächsten Schritt in dieser Richtung sehen.

The Verge hat das erste durchgesickerte Bild des Lenovo Legion Go S veröffentlicht, eines unangekündigten Geräts, das über ein OLED-Display verfügen und das abnehmbare JoyCon-Format wie Nintendos aktuelle Konsolen beibehalten würde. Das Source-Leak gibt noch ein weiteres interessantes Detail: Eine dedizierte Schaltfläche zum direkten Ausführen von Steam, was das Lenovo Legion Go S zur ersten Hardware von Drittanbietern machen würde, die mit SteamOS zusammenarbeitet und vorerst exklusiv auf dem Steam Deck verfügbar ist.

Es ist ein großer Sprung und eine Strategie, die (wenn sich das Leck bestätigt) den Markt für dieses Segment der tragbaren Gaming-PCs in Zukunft prägen könnte. Die aktuellen Modelle MSI The Claw und ASUS ROG Ally ermöglichen das Spielen von Steam, führen es jedoch unter dem Betriebssystem Windows 11 aus, was sich nicht als ideale Option erwiesen hat, da es zu Kompatibilitäts- und Leistungsfehlern führt.

Wir müssen warten, bis Lenovo eine offizielle Antwort auf diese kommende Hardware gibt, aber da die CES 2025 in Las Vegas nur noch wenige Wochen entfernt ist, ist es möglich, dass das Unternehmen sie dort vorstellen wird.