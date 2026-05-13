Leak legt nahe, dass Steam Machine in vier verschiedenen Modellen erhältlich ist

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Es scheint, als bereite Valve sich darauf vor, vier Versionen der Steam Machine zu starten. Laut Tweak Town deutet der Code im neuesten Steam-Update darauf hin, dass vier verschiedene Modelle in Planung sind.

Diese vier Steam Machine-Modelle haben noch keine Namen, könnten aber 512GB- und 2TB-Speichervarianten enthalten, was ein Steam Machine-Bundle mit und ohne Steam Controller bedeuten könnte. Valve hat bestätigt, dass sie beabsichtigen, mindestens zwei Varianten herauszubringen.

Valve hat ein neues Reservierungssystem eingeführt, das dem Steam Controller ähnelt, der in wenigen Minuten ausverkauft war. Das Reservierungssystem ist auf Steam bereits aktiv, und hoffentlich bekommen wir im Mai eine offizielle Ankündigung. Die Preise sind noch unklar.

Die Steam Machine soll irgendwann im Jahr 2026 herauskommen.