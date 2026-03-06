Leak: Kommt Bob-omb Blast nach Mario Kart World ?

HQ

Der sogenannte 10. März (10. März ) rückt schnell näher, und wir haben bereits berichtet, dass Nintendo drei klassische Mario-Titel zur Switch Online + Expansion Pack hinzufügen wird und gerade einen Mario-Sale gestartet hat. Aber... Sie haben offensichtlich noch mehr Dinge in der Pipeline – und haben vielleicht versehentlich eines davon enthüllt.

Es scheint, dass der Bob-omb Blast-Spielmodus zu Mario Kart World kommt. In einem Beitrag, der zuvor auf der offiziellen My Nintendo-Seite war, konnten wir mehr über kommende Neuigkeiten zur Knockout Tour und dem aktuellen Turnier lesen. Doch den Fans entgeht natürlich nichts, und sie bemerkten sofort das mysteriöse Erscheinen eines anderen Symbols für den Battle-Modus als das, das tatsächlich im Spiel ist.

Heute enthält das Symbol nur noch einen Ballon und eine Münze, die Ballonschlacht und Münzrausch symbolisieren, aber hier sehen wir auch deutlich einen Bob-omb. Der einzige bekannte Battle-Modus, der diesen Charakter beinhaltet, ist Bob-omb Blast, der zuletzt in Mario Kart 8 Deluxe vorkam und 2003 in Mario Kart: Double Dash debütierte.

Die My Nintendo-Seite wurde inzwischen entfernt, was oft bedeutet, dass Informationen tatsächlich durchgesickert sind. Wenn das nicht der Fall ist, ist es einfach, einfach eine Ablehnung zu posten und das Symbol zu ersetzen. Unterm Strich gibt es gute Gründe zu glauben, dass Bob-omb Blast bald angekündigt wird.