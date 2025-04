Leak: Ist Donkey Kong Bananza wirklich das Prequel zu Super Mario Odyssey?

HQ

Als ob das Ersetzen eines 3D-Marios durch einen 3D-Donkey Kong als Launch-Spiel für Nintendo Switch 2 nicht schon genug Medienschock wäre, ist es jetzt Zeit für verrückte Theorien... Nur dieses Mal, mit einer sehr realen Grundlage.

Auf der offiziellen Website von Nintendo Korea wurde ein offizielles Kunstbild von Donkey Kong Bananza geteilt (von dem ihr hier unsere ersten Eindrücke lesen könnt, nachdem ihr es diese Woche in Paris getestet habt), das den Gorilla-Protagonisten mit einem dunkelhaarigen, vertrauten Mädchen um den Hals zeigt und lustig aussieht. Man muss kein Genie sein, um daraus zu schließen, dass es sich um die Bürgermeisterin von New Donk City selbst handelt, Pauline. Interessanterweise sehen wir hier eine viel jüngere Pauline, was bedeuten könnte, dass (und hier beginnen die verrückten und bizarren Theorien).... Donkey Kong Bananza wäre das Prequel zu Super Mario Odyssey. Das Bild wurde durch das "korrekte" Artwork ersetzt, das auch andere Seiten des Spiels in anderen Ländern tragen, vielleicht nach einem kurzen Anruf von Mr. Miyamoto. Aber das Internet ist immer schneller, und hier ist das fragliche Bild.

Es gibt eine Sache, die dieser Behauptung etwas Gewicht verleihen könnte, und das ist, dass, wie wir in der Enthüllung berichtet haben, obwohl weder bestätigt noch dementiert von Nintendo, Donkey Kong Bananza von EAD Tokyo entwickelt wird, dem gleichen Studio, das uns Super Mario Odyssey gegeben hat.

Sie könnten auch ein weiterer Grund sein, warum wir feststellen, dass Pauline interessanterweise der einzige "gute" Mensch in Mario Kart World ist, der keine Baby-Version hat, wie Peach oder Daisy.

Offensichtlich ist das alles ein kleiner Vertrauensvorschuss, denn dieses Mädchen könnte jeder andere neue Charakter sein, den wir in Bananza kennenlernen. Das Einzige, was wir bisher gesehen haben, um DK auf seinem Abenteuer zu begleiten, ist dieser lilafarbene, maulige seltene Stein, von dem wir nicht einmal den Namen kennen? Aber es stellt sich heraus, dass das Armband, das das Mädchen trägt, einen sehr ähnlichen violetten Stein hat...

Da Bananza Paulines Ursprungsgeschichte ist, könnte dies und Odyssey auch mit dem ersten Donkey Kong in Verbindung gebracht werden. Was, wenn sich herausstellt, dass Donkey Kong böse wird und sie einsperrt? Was, wenn ein Bananza-Ereignis mit Pauline (wenn es wirklich sie ist) der Grund dafür ist, dass DK Mädchen entführt, bis ein gutaussehender Jumpman die Struktur hochklettert, um sie zu retten? Nun, vielleicht ist dieser letzte Teil der Geschichte verrückter als die anderen, aber das Multi-Mario-Versum-Fieber ist bereit, auf Nintendo Switch 2 erkundet zu werden.