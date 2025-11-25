Leak enthüllt, dass Pac-Man im Januar beitritt Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sonic Racing: Crossworlds hat bereits eine ziemlich beeindruckende Auswahl an Gastfahrern von Sega selbst, wie Joker, Hatsune Miku und Ichiban Kasuga, und gleich um die Ecke sind AiAi (von Super Monkey Ball ) und der Traumdämon Nights.

Zusätzlich dazu gibt es Charaktere von externen Firmen, bei denen wir bereits mit Alex, Steve und Creeper von Minecraft spielen können, sowie mit SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star. Wir wissen auch, dass die Ninja Turtles unterwegs sind, ebenso wie Mega Man und Pac-Man.

Zuvor hatte Sega nur gesagt, dass Letzteres Anfang 2026 erscheinen würde, aber inzwischen haben mehrere Nutzer bemerkt, dass plötzlich ein Bild im Spiel erschienen ist, das eine riesige Statue von Pac-Man zeigt, komplett mit einem Pac-Man in einem Kart, das vorbeifährt und der Kamera zuwinkt. Es ist offensichtlich, dass dies mit dem Pac-Man DLC zusammenhängt, was zusätzlich dadurch bestätigt wird, dass es im Januar erscheinen wird.

Allerdings scheint es ein menschlicher Fehler zu sein, der dazu geführt hat, dass das Bild aufgetaucht ist, da oben im Bild steht, dass es von "course_name_1502" stammt. Es wurde wahrscheinlich etwas zu früh gepostet und wird wahrscheinlich bald verschwinden. Dennoch deuten alle Anzeichen darauf hin, dass wir bereits im Januar mit Bandai Namco s klassischem Maskottchen spielen können.