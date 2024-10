League of Legends - Worlds 2024: Weibo Gaming setzt sich gegen LNG Esports durch und wird erster Halbfinalist

HQ

In einer atemberaubenden Wendung der Ereignisse schickte Weibo Gaming (WBG) Schockwellen durch die E-Sport-Community, indem es LNG Esports von der Weltmeisterschaft 2024League of Legends in der Adidas Arena in Paris eliminierte. Die rot-weiß gekleidete Mannschaft schaffte es, die favorisierte LNG-Mannschaft mit einem deutlichen 3:1-Sieg zu ärgern und setzte damit ihr Außenseiter-Narrativ aus dem letzten Jahr fort.

Die mit Spannung erwartete Serie begann mit einem Schlagabtausch beider Teams, der nach den ersten beiden Spielen mit einem 1:1-Unentschieden endete, wobei jedes Team beeindruckende Leistungen zeigte. Auf der dritten Karte feierte WBG jedoch ein unerwartetes Comeback. Dieser wichtige Sieg brachte Weibo nicht nur in Führung, sondern etablierte sie auch als ernsthafte Anwärter auf den Meistertitel.

Wie es sich gehört, zeichnete sich die Serie durch den für chinesische Teams typischen chaotischen und actiongeladenen Stil aus. Die Zuschauer wurden mit einer aufregenden Demonstration ihres Könnens verwöhnt, mit mehreren Scharmützeln um Baron Nashor und mehreren intensiven Teamkämpfen im Laufe der Serie. Die vierte und letzte Karte war ein Beweis für die Dominanz von Weibo und zeigte ihre überlegene Teamarbeit und Strategie.

Mit diesem Sieg zieht Weibo Gaming ins Halbfinale ein und positioniert sich damit als starker Gegner für das Team, das aus dem Showdown zwischen Hanwha Life Esports und Bilibili Gaming hervorgeht. Während sich der Staub nach diesem spannenden Viertelfinalspiel legt, werden alle Augen auf Weibo gerichtet sein, das weiterhin allen Widrigkeiten trotzt und die Giganten des Spiels herausfordert.

Während sich Weibo Gaming auf die nächste Herausforderung vorbereitet, erinnern sie uns alle daran, dass in der Welt des Esports alles möglich ist. Mit ihrem Außenseiterstatus, der ihre Leidenschaft befeuert, fragen sich die Fans: Kann Weibo Gaming ein weiteres Wunder vollbringen und sich einen Platz im Finale sichern? Die Reise geht weiter und verspricht eine aufregende Fahrt zu werden.

Danke, Lol Esports.