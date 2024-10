League of Legends - Worlds 2024: Bilibili Gaming setzt sich gegen Hanwha Life Esports durch und wird zweiter Halbfinalist

HQ

In einem intensiven Showdown besiegten Bilibili Gaming Hanwha Life Esports, den Meister von LCK, im Viertelfinale von Worlds 2024. Das Spiel, das im legendärenAdidas Arena in Paris ausgetragen wurde, versetzte die Fans in Atem, als sich die chinesische Mannschaft einen souveränen 3:1-Sieg sicherte und sich damit den Einzug ins Halbfinale sicherte. Mit diesem Sieg bestätigte Bilibili die Stärke der LPL gegen eine der gefürchtetsten Mannschaften Südkoreas.

Die Serie begann ausgeglichen, wobei Hanwha im ersten Spiel die Führung übernahmen und das Können zeigten, das sie zu LCK Champions gekrönt hatte. Bilibili antwortete jedoch schnell. Das zweite und dritte Spiel waren eine meisterhafte Demonstration ihrer strategischen Dominanz.

Teamkämpfe standen im Mittelpunkt, vor allem im vierten und letzten Spiel, in dem beide Teams eines der denkwürdigsten Gefechte der diesjährigen Worlds lieferten. Trotz der Bemühungen von Hanwha, ihre Gegner in Schach zu halten, besiegelte die makellose Ausführung von Bilibili das Schicksal der koreanischen Meister. Nachdem sie sich einen entscheidenden Baron Nashor gesichert hatten, nutzten Bilibili den Vorteil, um das Spiel zu beenden und Hanwha nach Hause zu schicken.

Mit diesem Sieg zieht Bilibili Gaming in ein mit Spannung erwartetes Halbfinale gegen Weibo Gaming ein und bereitet eine Neuauflage des Aufeinandertreffens zweier LPL Titanen im Jahr 2023 vor.