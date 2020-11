League of Legends: Wild Rift startet bald auch in Europa in offene Beta

You're watching Werben

Das Handyspiel League of Legends: Wild Rift wird ab dem 10. Dezember auch in Europa in einer regionalen Betaphase spielbar sein. Zusammen mit uns Europäern werden an diesem Tag gleichzeitig Spieler im arabischen Raum, Nordafrika, Russland und der Türkei loslegen dürfen (wenige Tage zuvor starten die Testserver bereits für Menschen in Ozeanien, Taiwan und Vietnam). An diesen regionalen Frühstart koppelt Riot Games einen neuen Content-Patch, der weitere Champions, Skins, Balance-Updates und Fehlerkorrekturen mit sich bringt, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.