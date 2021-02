League of Legends und League of Legends: Wild Rift stimmen sich auf das chinesische Neujahrsfest ein

You're watching Werben

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes Ende dieser Woche hat Riot Games bereits vor ein paar Tagen neue Skins in League of Legends und League of Legends: Wild Rift eingeführt. Das "Lunar Beast"-Event bringt die gewohnte Menge kosmetischer Anpassungen in die beiden Spiele, um zusammen mit den Spielern das neue Jahr zu feiern. In League of Legends bedeutet das zwei schicke Verkleidungen für den neuen Helden Viego, sowie für Aphelios. In Wild Rift freuen sich Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar und Fiora auf die Festtagskleidung. Im Mobile Game lassen sich zudem neue Rahmen, Symbole und Emotes freischalten. Weitere Informationen und die neuesten Patch-Notizen findet ihr hier.