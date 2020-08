League of Legends: K/DA sind mit einer neuen Single zurück

Fans von League of Legends haben derzeit einen neuen Ohrwurm, denn die virtuelle Popgruppe K/DA (bestehend aus Ahri, Kai'Sa, Evelynn und Akali) haben letzte Woche im Schatten der Gamescom eine neue Single veröffentlicht. The Baddest ist nach Pop/Stars aus 2018 der zweite Song der Musikgruppe. Das Line-Up der echten Künstler für diesen neuen Song umfasst SOYEON und MIYEON von der weiblichen K-Pop-Gruppe (G) I-DLE, die bereits bei Pop/Stars aufgetreten sind, sowie die Sängerin Bea Miller und die Künstlerin Wolftyla.

In einigen Monaten wird Riot das erste Album von K/DA veröffentlichen, das diesen und weitere Titel enthält, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Künstlern aufgenommen wurden. Das Album wird vom Label Riot Games Music vertrieben, das eigenen Aussagen zufolge mit dem Ziel geschaffen wurde, die traditionellen Grenzen der Musikszene zu überschreiten, indem es musikalische Erlebnisse wie die von DJ Sona, True Damage und Pentakill anbietet und aufbereitet. Den neuen Videoclip zu The Baddest könnt ihr hier bei uns sehen: