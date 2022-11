League of Legends' Jinx bekommt einen NERF-Blaster

HQ

Es ist fast Weihnachtszeit und das bedeutet zweifellos, dass Sie nach Gegenständen und Leckereien suchen, mit denen Sie Ihre Freunde und Familie überraschen können. Wenn ihr einen riesigen League of Legends-Fan kennt und keine Angst habt, etwas Geld zu spritzen, dann haben wir das perfekte Geschenk für euch, denn NERF hat jetzt einen Blaster enthüllt, der der Fishbones-Waffe des Charakters Jinx ähnelt.

Zugegeben, der Blaster feuert keinen Sprengstoff wie Jinx ab und startet stattdessen eine Sammlung von Darts in Trios, aber uns wird in der Produktbeschreibung gesagt, dass er insgesamt 18 Darts aufnehmen kann (was sechs bis drei Schussschüsse ergibt) und dass er eine Pump-Action-Mechanik verwendet, um die Schaumstoffgeschosse zu laden und dann zu starten.

Für diejenigen, die die Waffe einfach nur ausstellen möchten, wird sie auch mit einem speziell entworfenen Ständer geliefert, damit Sie sie als Teil Ihrer Sammlung zur Schau stellen können.

Was die Kosten des Blasters betrifft, wird uns gesagt, dass er für £ 179.99 / € 214.99 verkauft wird und dass er am 31. Dezember 2023 ausgeliefert wird - also ist es vielleicht am besten als spätes Geschenk für das nächste Jahr.