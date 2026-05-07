League of Legends Game Changers: Rising kehrt später im Mai zurück

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Riot Games hat angekündigt, dass die Game Changers: Rising Frauen-Wettbewerbsdivision für League of Legends offiziell in diesem Jahr für eine Saison 2026 zurückkehren wird, die von Mai bis Oktober läuft. Diese Version der Veranstaltung wird ein neu gestaltetes Format bieten, am Ende der Saison mehrere Teams umfassen, und alles beginnt mit einem Kick-off-Event in diesem Monat.

Die Saison beginnt offiziell am 29. Mai, wenn das Kickoff-Event stattfindet, und bietet vom 29. bis 31. Mai Action. Darauf folgen weitere Veranstaltungen und Aktionen bis Oktober, wenn das Playoff-Element beginnt und die sechs qualifizierten Teams zusammen mit eingeladenen Teams aus "bestehenden nationalen Wettbewerben" um die Trophäe und das Recht, als Champion angesehen zu werden, antreten.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird uns auch mitgeteilt, dass die LGC Rising-Ausstrahlung für Co-Streaming offen sein wird, wobei N.E.O. als Lizenzpartner für die Staffel fungiert.

Freuen Sie sich auf die Rückkehr von Game Changers: Rising?