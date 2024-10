League of Legends feiert Arcane: Staffel 2 mit einem Skin, der teurer ist als viele Konsolen der Spieler

HQ

In einem Schritt, der erhebliche Kontroversen ausgelöst hat, hat Riot Games einen neuen Premium-Skin in League of Legends veröffentlicht, um die mit Spannung erwartete Rückkehr von Arcane für seine zweite Saison zu markieren. Statt Aufregung hat die Enthüllung des Arcane Fractured -Skins für den bei den Fans beliebten Charakter Jinx jedoch viele Spieler wütend gemacht - vor allem wegen seines unverschämten Preises, der in einigen Fällen sogar das übersteigen kann, was die Spieler für ihre Gaming-PCs ausgegeben haben.

Wie Sie sich vorstellen können, hat die Community nicht gerade mit Applaus reagiert. Stattdessen sind die Foren von einem kollektiven Seufzer der Frustration erfüllt, da sich die Benutzer fragen, ob dies die Art und Weise von Riot ist, ihre Loyalität zu feiern, oder einfach nur ein Geldraub in auffälligen neuen Animationen.

Was macht die Situation noch schlimmer? Diese Ankündigung folgt auf die Entlassungen bei Riot Games, bei denen mehrere Entwickler - von denen einige direkt für die Erstellung von Kosmetika im Spiel verantwortlich waren - entlassen wurden.

Der Arcane Fractured -Skin fällt in die neue Kategorie "Exalted" und verspricht exklusive Designs, Verwandlungen und sogar ein Voiceover, das auf die Arcane -Handlung zugeschnitten ist. Spieler können den Skin mit einer neuen Premium-Währung namens Ancient Sparks erwerben, aber die Drop-Rate? Miserable 0,5 %, was bedeutet, dass Sie etwa 80 Versuche benötigen, um das Freischalten zu garantieren - was zu Frustration über die Kosten führt.

Trotz der Gegenreaktion floriert League of Legends weiterhin und verfügt über Millionen aktiver Spieler und einen stetigen Strom von Updates, kompetitiven Turnieren und sogar Spin-offs wie Arcane, die seine Relevanz erhöhen. Derzeit steigt die Spannung auch in der Endphase von Worlds 2024, in der die besten Teams aus der ganzen Welt um die Vorherrschaft kämpfen. Es scheint unwahrscheinlich, dass dieses neueste Drama den Erfolg des Spiels beeinträchtigen wird, aber eines ist sicher: Die Diskussion über unverschämte Kosmetikpreise ist noch lange nicht vorbei. Die Spieler beobachten genau, und viele fragen sich, was der nächste Schritt von Riot sein wird.

Wird die zweite Staffel von Arcane die Kontroverse ausgleichen? Nur die Zeit - und vielleicht der nächste absurd teure Skin - wird es zeigen. Währenddessen schaut die Welt zu, wie sich der elektrisierende Abschluss von Worlds 2024 entfaltet.

Sie können mehr über die neuen Exalted -Skins erfahren, indem Sie hier klicken.