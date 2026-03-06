League of Legends Esports Head verspricht "einen genauen Blick darauf, wie First Stand aufgebaut ist"

HQ

Das erste internationale Event im League of Legends Wettkampfkalender findet bald statt, da das First Stand Turnier nur noch wenige Tage entfernt ist. Da sie die besten Teams aus den zentralen regionalen Ligen weltweit zusammenbringt, wird es der Ort sein, an dem die Best-of-the-Best aufeinandertreffen und wir sehen können, welche Teams es wert sind, im weiteren Verlauf der Saison im Auge zu behalten.

Doch die Veranstaltung wurde bereits mit etwas Kritik aufgenommen, da das Turnier in der Riot Games Arena in São Paulo, Brasilien, stattfindet und nicht an einem großen, öffentlich ausgerichteten Veranstaltungsort stattfindet. Die Fans sind etwas frustriert, dass das internationale Turnier nicht denselben Fokus erhält wie andere Veranstaltungen im Kalender, was League of Legends Globaler Leiter Chris Greeley in einer Stellungnahme gegenüber Mais Esports kommentiert hat.

Greeley verspricht, dass Riot Games "einen kritischen Blick darauf werfen wird, wie First Stand aufgebaut ist und welche Rolle es im internationalen Kalender spielen sollte." Das bedeutet jedoch möglicherweise keine großen Veränderungen, denn Greeley erklärt auch, dass First Stand so strukturiert ist, weil es als Ort dient, um Ideen für den gesamten Esport zu testen und zu entwickeln. Gleichzeitig ist es flexibel, sodass es überall auf der Welt leicht gehostet werden kann.

Greeleys vollständige Stellungnahme fügt hinzu: "Wir haben die Meinung gehört, dass internationale Wettbewerbe größer wirken sollten als unsere regionalen Studioshows, sei es, als ich letztes Jahr First Stand im LoL Park ausrichtete oder in der Riot Games Arena Sao Paulo. Dieses Feedback ist fair und nehmen es ernst.

"Gleichzeitig ist ein Teil des Zwecks, First Stand in unseren eigenen Studios zu veranstalten, Flexibilität. Es ermöglicht uns, mit Format, Terminplanung und Timing auf eine Weise zu experimentieren, wie wir es bei größeren Arena-Events mit langen Vorlaufzeiten und frühen Lock-ins einfach nicht können. Diese Flexibilität ist beabsichtigt und gibt uns Raum, um zu testen, zu lernen und zu verfeinern, während wir First Stand entwickeln."

Möchten Sie, dass First Stand eine größere öffentliche Präsenz hat, oder finden Sie, dass die Veranstaltung so gut funktioniert?