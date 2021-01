League of Legends: Der gestürzte König Viego stellt sich vor

You're watching Werben

You're watching Werben

Riot Games begrüßte das neue Jahr gestern Nachmittag in einem großen Livestream, in dem sie über all ihre aktuellen Spiele sprachen. Das MOBA League of Legends bereitet sich indes auf die Ankunft von Viego vor, dem gestürzten König. Der 154. Held soll als Jungler konzipiert sein und er stellt sich in einem eigenen Video vor. Spieler werden in Zukunft übrigens die Möglichkeit bekommen, sämtliche Inhalte zu bewerten, die Riot Games ins Spiel integriert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich die Entwickler nicht auf Dinge konzentrieren, die im Endeffekt niemanden interessieren.

You're watching Werben

You're watching Werben