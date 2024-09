League of Legends ' Das Format der Worlds 2024 wurde enthüllt

HQ

Die Welt von League of Legends Esports bereitet sich auf sechs Wochen erbitterter Kämpfe vor, in denen Regionen auf der ganzen Welt ihre nationalen Meisterschaften abschließen und Teams ihre Plätze an der Spitze des Spiels sichern.

Die diesjährige Weltmeisterschaft findet in ganz Europa statt und wird 20 Teams in drei verschiedenen Phasen umfassen: Play-Ins, Schweiz und K.O.-Runde.

Ab dem 25. September werden folgende Funktionen vorgestellt:



Die 1. und 2. Setzliste der PCS und VCS



Die 1. Setzplätze aus der LLA und CBLoL



Die 3. Gesetzten aus der LEC und LCS



Diese acht Teams werden in zwei Bo3-Doppelausscheidungsgruppen gegeneinander antreten, wobei die beiden 2:0-Teams und zwei der 1:1-Teams in die Schweizer Phase einziehen.

Die erfolgreichen Teams werden auf der Schweizer Etappe treffen:



Die 1. und 2. Gesetzten aus der LEC und LCS



Die Top 4 LPL-Samen



Gen G plus die Top 3 (ohne sie) LCK-Seeds, im Wesentlichen die Top 4 LCK-Seeds



In der Schweiz wird es acht anfängliche Bo1s geben, die auf der Setzliste basieren, wobei die Teams in weiteren Runden gegen andere Teams mit der gleichen Bilanz wie sie antreten. Die Teams werden, wo immer möglich, nicht gegen diejenigen antreten, gegen die sie bereits angetreten sind.

3 Siege und du bist dabei, 3 Niederlagen und du bist raus, wobei Aufstiegs- und Ausscheidungsspiele als Bo3-Serie gespielt werden. Insgesamt ziehen acht Mannschaften in die K.o.-Phase ein.

Die K.O.-Phase, die in Paris ausgetragen wird, ist ein Einzelausscheidungsturnier im Bo5-Bracket, also keine zweite Chance mehr.

Am 2. November findet dann das große Finale der Weltmeisterschaft 2024 in der O2 Arena in London statt.

Wie schneidet die Konkurrenz bisher ab? Bereits qualifiziert haben wir Gen G (aufgrund des Gewinns des MSI 2024); Bilibili Gaming; Flyquest; Fnatic; G2 Esports; GAM Esports; Hawks Gaming; LNG Esports; MAD Lions KOI; Movistar R7; PSG Talon; Team Liquid; Top Esports und Vikings Esports.

Von diesen Teams sind Gen G und BLG diejenigen, die ich im Auge behalten sollte. Es stimmt, dass die amtierenden Weltmeister T1 praktisch garantiert qualifiziert sind, aber es war ein wackeliges Jahr für das Roster seit ihrem großen Sieg - obwohl sie kürzlich den ersten Platz beim Esports World Cup in LoL belegt haben.

BLG sehe gestärkt aus - das ist ein Team, das ich schon eine Weile verfolge und das Vergnügen hatte, beim MSI 2023 persönlich zuzusehen, das aber nie ganz dem gerecht wurde, was ich mir zugetraut hatte. Schon bevor Knight beitrat (und ich sage das als JDG Unterstützer in Bezug auf die LPL) gab es eine Welt, wenn auch unwahrscheinlich, von der ich glaubte, dass BLG den Titel aus den Fängen des rot-schwarzen Superteams entreißen könnte. Jetzt, mit Knight auf der Mid-Lane und mit Ex-RNG Jungler Wei, der Xun ablöst, sieht dieses Team furchteinflößender aus als je zuvor. Ehrlich gesagt, sind sie wahrscheinlich meine Favoriten, um alles zu nehmen.

Und zu guter Letzt gibt es noch Gen G. Sie waren (in jüngster Zeit) im Inland immer dominant, aber international nie in der Lage, dies zu erreichen, und haben dieses Jahr endlich beim MSI gewonnen. Die Gewinner des LCK Spring, die Gewinner des MSI 2024 und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Gewinner des LCK Summer, die die goldene Generation auf den Weg zum goldenen Weg bei den Worlds 2024 bringen würden. Davon abgesehen wurden Gen G beim Esports World Cup von den LPL's TES, die im Sommer-Split hinter Weibo Gaming und den bereits erwähnten BLG ins Ziel kamen, ziemlich gut geschlagen, also werde ich genau beobachten, ob sie kämpfend zurückkommen.