League of Legends Das Finale der Weltmeisterschaft 2025 geht nach Chengdu

HQ

Wir wussten vorher, dass die 2025 League of Legends World Championship zurück nach Asien gehen würde , um in China gehostet zu werden. Was Riot Games jedoch nie explizit erwähnt hat, waren die Austragungsorte für dieses bevorstehende Turnier, obwohl wir jetzt zugegebenermaßen eine davon kennen.

Vor kurzem hat Riot die Austragungsstadt des Worlds 2025 Finales bekannt gegeben, wobei diese Ehre 2024 von London nach Chengdu im Jahr 2025 verlegt wird. Wir kennen noch keinen Austragungsort oder ein Datum für dieses Mega-Match-up, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass Chengdu nicht Gastgeber für eine der anderen Phasen des Jahres 2025 sein wird World Championship, da normalerweise die Stadt, in der das Finale ausgetragen wird, das größte Spiel von allen und nur das größte Spiel von allen bekommt.

Zweifellos werden wir im nächsten Jahr mehr über Worlds 2025 hören, sobald die Verfahren für die Saison 2025 in vollem Gange sind.