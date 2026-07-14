League of Legends Classic wird bis Ende Juli starten, das Debüt-Roster der 60 Champions wurde bestätigt

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Wenn Live-Service-Spiele zu groß und zu alt werden, ist es nicht ungewöhnlich, dass Entwickler eine Art Reset-Knopf drücken, um die Angst vor dem Verpassen (FOMO) und die überwältigende Natur des aktuellen Spiels in den Augen neuer Spieler zu überwinden. Das haben wir vor ein paar Jahren gesehen, als World of Warcraft Classic erschien, und jetzt folgt etwas Ähnliches für League of Legends.

Es heißt League of Legends Classic und es ist genau das, was es verspricht. Es ist ein eher retro-orientiertes, nostalgisches Erlebnis, das das Original League of Legends widerspiegelt, insbesondere Staffel 3 des Spiels, die 2013 debütierte. Es gilt als eine "Sammlung der größten Hits" und nicht als 1:1-Nachbildung eines Spiels aus dem Jahr 2013, bietet aber eine Version, mit der Summoner's Rift-Veteranen vertraut sind: 60 Launch-Champions, ein schlankeres und rudimentäreres Spielerlebnis, während es durch Verbesserungen bei Beleuchtung, Texturen und Verbesserungen verstärkt wird. Schatten und andere Elemente, um die Spielklarheit zu verbessern.

Beim Debüt, das mit Patch 26.15 für das Hauptspiel am 29. Juli übereinstimmt, bietet League Classic eine einzige PvP-Draft-Warteschlange, Koop-Spiele gegen KI und benutzerdefinierte Spiele. Es wird eine grundlegende und einmalige Fortschrittssuite geben, um kosmetische Gegenstände und mehr freizuschalten, und Riot Games verspricht breite Unterstützung für den Modus, einschließlich neuer Kosmetika und Pässe sowie der schrittweisen Einführung neuer Champions im Laufe der Zeit.

Riot führt außerdem eine Community-Funktion namens The Council ein, bei der Spieler abstimmen und ihre Meinung zu zukünftigen Entwicklungsentscheidungen für den Modus äußern können. Uns wird gesagt: "Spielgesundheit und Balance gehören dem Entwicklerteam, aber die Spieler können Entscheidungen beeinflussen, wie zum Beispiel, welche Champions als nächstes zu League Classic hinzugefügt werden, welche Skins als nächstes für League Classic erstellt werden und sogar bestimmte Spieländerungen." Alle Spieler haben ein Mitspracherecht im Rat, wobei mehr Abstimmungsberechtigung für diejenigen mit höherem Level und mehr Zeit in League Classic gewährt wird.

Apropos Champions: Die vollständige Liste der 60 Startcharaktere wurde enthüllt, und unten kannst du sehen, wer im Modus beim Debüt angeboten wird.