Léa Seydoux steigt in A24s von Pest verseuchte Maskerade The Masque of the Red Death

In der Spielewelt kennen wir vielleicht am besten die französische Schauspielerin Léa Seydoux aus den beiden Death Stranding-Spielen, aber sie ist vor allem für ihre Rollen in großen Filmen wie Mission: Impossible – Ghost Protocol, den beiden James-Bond-Filmen Spectre und No Time to Die sowie natürlich Dune: Part Two bekannt.

Nun berichtet GeekTyrant, dass sie als Nächstes im A24-Projekt The Masque of the Red Death auftreten wird, das auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe basiert. Wir wissen bereits, dass Mikey Madison im selben Film auftreten wird. Die Geschichte handelt von einem Prinzen, der versucht, einer tödlichen Seuche – dem grausamen "Roten Tod" – zu entkommen, indem er sich in einem abgelegenen Kloster mit seinen wohlhabenden Freunden isoliert. Dort wird ein prunkvoller Maskenball organisiert, um die Außenwelt zu vergessen... was nicht ganz wie geplant läuft, als ein ungebetener Gast auftaucht.

Die Produktion soll später im Frühjahr beginnen, was vernünftigerweise eine Premiere Anfang 2027 bedeutet (oder warum nicht gerade rechtzeitig zu Halloween?). Der Hollywood Reporter hat den Film zuvor wie folgt beschrieben:

"Das Projekt wurde als ein typischer A24-Film beschrieben, der wahrscheinlich augenbrauenhebende, meme-fähige Szenen enthalten wird, die bei der TikTok-Klasse Anklang finden werden."