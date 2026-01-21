Le Pen bestreitet den Missbrauch von EU-Geldern im Berufungsprozess

HQ

Marine Le Pen kehrte diese Woche vor Gericht in Paris zurück, um gegen ihre Verurteilung wegen Missbrauchs von EU-Mitteln Berufung einzulegen und bestreitet jegliches Fehlverhalten entschieden, während die Richter eine Entscheidung abwägen, die ihre politische Zukunft bestimmen könnte. Das Ergebnis des Falls wird entscheiden, ob der langjährige Führer des Nationalen Rassemblement (RN) bei der Präsidentschaftswahl 2027 in Frankreich kandidieren kann.

Le Pen erhielt im vergangenen Jahr ein fünfjähriges Verbot für öffentliche Ämter, nachdem er für schuldig befunden wurde, mehr als 4 Millionen Euro an EU-Mitteln umgeleitet zu haben. Die Richter entschieden, dass Geld, das für die Bezahlung von Mitarbeitern des Europäischen Parlaments vorgesehen war, stattdessen zwischen 2004 und 2016 zur Finanzierung von Parteiarbeitern verwendet wurde. Le Pen und mehrere Mitangeklagte haben dieses Urteil angefochten.

Marine Le Pen // Shutterstock

Während der Berufungsverhandlungen nahm Le Pen einen zurückhaltenderen juristischen Ton an als bei früheren Gerichtsterminen, hielt jedoch an ihrer Kernverteidigung fest. "Ich bestreite formell die Vorstellung, dass es eine Art System gab", sagte sie vor Gericht und wies die Behauptungen zurück, die Partei habe absichtlich den Missbrauch von EU-Mitteln organisiert.

Sie verwies auch auf ihren verstorbenen Vater, Jean-Marie Le Pen, den Gründer der Partei, und sagte, er habe die effektive Kontrolle über die Organisation bis 2014 behalten. Während sie anerkannte, dass interne Regelungen fehlerhaft seien, bestand sie darauf, dass mit EU-Geldern bezahlte Mitarbeiter tatsächlich arbeiteten. "Die Art, wie die Dinge funktionierten, war nicht ideal", sagte sie, "aber all diese Leute arbeiteten."

Der Prozess soll bis Mitte Februar dauern, mit einer Entscheidung, die noch vor dem Sommer ansteht. Wenn Le Pens Verbot aufgehoben oder gemildert wird, könnte sie weiterhin eine Anwärterin auf das Präsidentenamt bleiben; wenn nicht, gilt RN-Präsident Jordan Bardella weithin als wahrscheinlicher Nachfolger der Partei.