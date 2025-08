HQ

Dass dieses Spiel überhaupt veröffentlicht wurde und dass es trotz aller erdenklichen Widrigkeiten zu einem durchschlagenden, großen, trampenden Monsterhit wurde - schien das unwahrscheinlichste zu sein, was im Sim-Racing-Genre passieren würde. Dies, weil Motorsport Games aus Florida bei der Zählung am Boden lag. Bereit für den Bankrott. Ihr Nascar-Spiel wurde an den Knien abgeschnitten, sie verloren die BTCC-Lizenz, auf der sie ein Spiel aufgebaut hatten, sagten drei kommende Titel ab und veröffentlichten ein paar Jahre lang so wenige (und sinnlose) Updates für Rfactor 2, dass es düsterer aussah als Kameruns Dugout (RIP Arne-H). Le Mans Ultimate konnte einfach nicht erfolgreich sein. Er würde kaum freigegeben werden und würde natürlich im Sandkasten von Giganten wie Assetto Corsa und Iracing völlig überrannt, überholt und deklassiert werden. Aber das war nicht der Fall.

Die Grafik ist super sauber und realistisch, Wettereffekte wie Lichteffekte sind brillant.

Le Mans Ultimate wurde Ende Februar letzten Jahres in der Alpha-Form veröffentlicht und trotz eines langsamen Starts war sich die Sim-Racing-Welt im Allgemeinen einig, dass das Studio hinter Rfactor die Grundlagen für ein wirklich gutes Rennspiel legte. Ich bin sofort an Bord gesprungen, wie ich es immer mit diesem wunderbaren Subgenre tue, und seit der Alpha-Veröffentlichung habe ich einige Le Mans Ultimate gespielt, bin im letzten Jahr auf dem Laufenden geblieben und habe Studio 397 dabei zugesehen, wie es richtig denkt, richtig tut und einen kleinen Diamanten aufpoliert. Ende letzter Woche wurde die Version 1.0 ausgerollt und Le Mans Ultimate wird somit als 'fertig' bezeichnet, was bedeutet, dass ich mit einer Bewertung fertig bin. Kann dieses Spiel wirklich mit Assetto Corsa: Competizione, Iracing und Automobilista 2 mithalten?

Die Antwort ist ja, obwohl mir immer noch viele der versprochenen Inhalte fehlen, auf die wir in den letzten 18 Monaten gewartet haben. Wichtig ist aber, dass die Fundamente gut gebaut sind, die Fundamente hier wirklich gut sind und 397 natürlich alle Möglichkeiten der Welt hat, das hier bereits Bestehende auszubauen, zu erweitern, zu verbessern, zu polieren und zu schleifen. Le Mans Ultimate ist das derzeit einzige lizenzierte, offizielle WEC-Spiel auf dem Markt und wie bei allen Sim-Racing-Titeln steht und fällt es auf die Reifenphysik, die hier wirklich gut gemacht ist.

Werbung:

Allerdings fehlt hier noch ein bisschen Optimierung, die hoffentlich noch vor dem Sommer erledigt sein wird.

397 hat sich viel von Rfactor 2 ausgeliehen und dann Teile hinzugefügt, die meiner Meinung nach hauptsächlich aus Automobilista 2 stammen. Es gibt hier einfach eine Toleranz im Schlupfwinkel der Reifen, die es mir als Fahrer ermöglicht, mein WEC-Auto (egal ob Hypercar, LMP oder GT3) härter und aggressiver zu fahren, als es zum Beispiel in Iracing und Assetto Corsa Competizione möglich ist. Es gibt eine Toleranz bei den Reifen, die meiner Meinung nach eher dem echten Rennsport entspricht als beispielsweise im Iracing, wo sich die Reifen so anfühlen, als würden sie einen einzigen Fahrstil zulassen und jeder, der etwas anderes versucht, bestraft wird. Ich kann meinen AMG GTR hier mehr pushen als in jedem anderen konkurrierenden Simulator außer Automobilista 2 und wenn die Reifen nachgeben und der Grip verloren geht, spüre ich das mit großer Klarheit am Lenkrad und kann parieren, bevor das Auto in einem sich drehenden Schleudern über jede mögliche Rettung verloren geht.

Die Gewichtsbewegung innerhalb des Chassis der Autos wird ebenfalls brillant vermittelt und die Details, die das phänomenale Force-Feedback des Spiels bietet, sind zweifellos die besten in diesem Genre. Studio 397 ist seit vielen Jahren das Beste darin, das, was im Fahrwerk und in den Reifen passiert, durch das Lenkrad zu transportieren und so auch hier. Manchmal gibt es meiner Meinung nach etwas zu viele Details im Lenkrad, aber es ist natürlich kein Problem, diese bei längeren Rennen in den Einstellungen etwas abzuspecken, was es geradezu absurd macht, es als Minuspunkt zu verwenden. Die FFB hier ist brillant. Sonst nichts. Das Gefühl, wie die Dämpfer arbeiten, wenn der GT3-Porsche bei einer harten Bremsung zwickt oder wie es sich anfühlt, wenn die Reifen in Spa auf die Bordsteine treten, ist unglaublich gut.

Fast genauso gut ist die Grafik, die ich gerne als fantastisch bezeichnet hätte, wenn es nicht an Optimierung gefehlt hätte. Im Großen und Ganzen ist Le Mans Ultimate einer der absolut am besten aussehenden Simulatoren des Genres mit sehr gut gemachten Automodellen, sehr gut gebauten Strecken und perfekt getrimmten Farbskalen / Beleuchtungen, die ein Gefühl von Realismus vermitteln, ohne so cartoonhaft gezeichnet zu sein, wie es manchmal wahrgenommen werden kann, insbesondere in Automobilista 2 und Iracing. Allerdings gibt es, wie gesagt, ein paar kleinere Probleme mit der Optimierung des Spiels und viele der Probleme, auf die ich gestoßen bin, sind nicht wirklich verständlich. Ich habe in letzter Zeit Le Mans Ultimate mit einer RTX 5090 und einer 9950X3D gespielt und trotz all der Hardware-Leistung, die mein Gaming-Computer jetzt beherbergt, schluckt dieses Spiel manchmal und verhält sich so, als gäbe es Probleme mit der Art und Weise, wie insbesondere Schatten geladen werden. Ein Rennen gegen KI-Autos kann reibungslos ablaufen, während das nächste Rennen, bei dem die gleiche Anzahl von Autos auf der gleichen Strecke in einem anderen Auto unterwegs ist, husten/abstürzen kann wie ein Spiel in der Beta-Phase, das noch nicht eingestellt wurde. Ich gehe davon aus, dass Studio 397 das löst und es ist für mich kein großes Problem, aber die langen Ladezeiten und die ungleichmäßige Optimierung auf der anderen Seite müssen berücksichtigt werden.

Werbung:

Es gibt nur wenige Rennsimulatoren, die mit der Reifenphysik von Le Mans Ultimate mithalten können.

Der Klang ist jedoch brillant. Auch direkt durch. Studio 397 hat es wirklich geschafft, sich in der Fülle der verfügbaren Motorgeräusche, Kuppelgeräusche, Umgebungsgeräusche und Effekte zurechtzufinden, und ihre Toningenieure haben es geschafft, die Menge an Hall, die sie auf die Motor-/Auspuffgeräusche angewendet haben, die in den Autos dröhnen, genau richtig hinzubekommen. Die Art und Weise, wie die Autos hier klingen, hat einen satten, moschusartigen, chaotischen Charakter, der leicht zu mögen ist, und viel Körper im Sound, der relativ vielen Spielen des Genres leider fehlt.

Le Mans Ultimate hat damit den Status 1.0 und damit "Final Release" erreicht, trotzdem ist es nicht wirklich ein fertiges Spiel, wie es uns vorher versprochen wurde. Wenn du das Spiel für 25 £ kaufst, bekommst du nur die WEC-Saison 2023 und musst somit für 2024 und bald auch 2025 kaufen. Wenn Sie die Deluxe-Edition für 64 £ kaufen, erhalten Sie alle aktuellen DLCs, aber es gibt keine Einzelspieler-Inhalte, keinen Karrieremodus und so ziemlich alles andere außer online-basierten Multiplayer-Rennen, in die das Rfactor-Team offensichtlich alle Mühe gesteckt hat. Was meiner Meinung nach eine ziemliche Priorität ist, muss man sagen - aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um einen Simulator handelt, der WEC-Autos simuliert, und vielleicht nicht um ein vollwertiges "Rennspiel", wie wir es gewohnt sind.

Die Online-Rennen sind hier wirklich gut und es gibt viele rennhungrige Fahrer in den Motorsport Games-Lobbys.

Das als komplett fertig zu bezeichnen ist meiner Meinung nach etwas irreführend, aber in der heutigen Gaming-Welt ist es natürlich nicht schwer. Riesige Spiele wie Call of Duty: Warzone, Battlefield 2042 oder warum nicht Fallout werden auch in einem unfertigen Zustand veröffentlicht, zum vollen Preis, was die Spieler (mehr oder weniger) tolerieren. Ich werde mich also nicht allzu sehr darüber beschweren, dass 397 in Bezug auf Funktionalität und Inhalt noch nicht wirklich das "Final Release" erreicht hat. Le Mans Ultimate ist im Grunde ein wirklich guter Rennsimulator, dessen Online-Rennteil locker mit den Besten des Genres mithalten kann und dessen Reifenphysik, FFB und Grafik/Sound das Gleiche tun. Wenn man Studio 397 jetzt Zeit gibt, weiter zu bauen, zu polieren und zu expandieren, habe ich keinen Zweifel daran, dass dies der neue Herrscher des Sim-Racing-Genres werden könnte.