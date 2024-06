LCS-Meisterschaft wird im YouTube Theater in Los Angeles ausgetragen

HQ

Riot Games hat endlich bestätigt, wo und wann die League of Legends Championship Series Championship stattfinden wird. Das Turnier, bei dem ein Sieger der laufenden LCS-Saison gekrönt und die Plätze für die World Championship (im November in London) für die Region vergeben werden, wird im September in Los Angeles ausgetragen.

Was den Austragungsort betrifft, so wird es YouTube Theater sein, der die anstehende Aufgabe in Angriff nimmt. Insgesamt stehen während der beiden Live-Termine vom 6. bis 7. September rund 5.000 Plätze für die Veranstaltung zur Verfügung, und der Ticketverkauf beginnt für alle am 28. Juni.

Das YouTube Theater war in diesem Jahr der Austragungsort der Wahl für ein weiteres großes Gaming-Event, da Summer Game Fest Live Anfang dieses Monats an den Veranstaltungsort zurückgekehrt ist. Einen Einblick in die Erfahrung von Gamereactor vor Ort erhalten Sie im folgenden Video.