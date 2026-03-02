LCS Lock-In 2026: Lyon besiegt Cloud9 und gewinnt das erste Nordamerika-Turnier des Jahres

HQ

Gestern endete nicht nur das LEC Versus-Event der EMEA, sondern auch einige andere regionale Turniere wurden abgeschlossen, darunter das LCS Lock-In 2026 in Nordamerika. Viele der besten LCS-Teams trafen auch auf Teams der zweiten Division aus der Region, alles mit dem Ziel, die erste regionale Trophäe des Jahres zu gewinnen und den einzigen Platz beim internationalen First Stand Tournament für NA zu sichern.

Da die Finals gestern Abend stattfanden, wissen wir nun, dass Lyon nach einem 3:1-Sieg gegen Cloud9 im Grand Final als Sieger hervorgegangen ist. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Lyon vom 16. bis 22. März als NA-Vertreter beim Turnier nach São Paulo, Brasilien, reist, während das Team nun in seiner Heimatregion ein Ziel auf dem Rücken hat, da alle versuchen werden, sie bei den kommenden LCS-Turnieren vom Thron zu drängen.

Es sei jedoch gesagt, dass es für Lyon nicht einfach war, diesen Sieg zu erringen, da sie das gesamte Ausscheidungsspiel in den Playoffs durchlaufen mussten und FlyQuest, Team Liquid und Sentinels ausschalteten – alles bevor sie auch C9 besiegten. Beeindruckende Arbeit, in der Tat.