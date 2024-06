LCS kehrt zum Sommer-Split zu einem Best-of-Three-Format zurück

HQ

Riot Games hat gerade eine Reihe von Informationen in Bezug auf die bevorstehende Summer Split für die League of Legends Championship Series enthüllt. Da die nächste Reihe von Spielen Mitte Juni beginnen soll, wurde uns mitgeteilt, dass die Split wieder ein Best-of-Three-Format verwenden wird und dass dies "als Reaktion auf das Feedback unserer leidenschaftlichen Fangemeinde und professioneller Spieler gleichermaßen" zustande kam.

Die Best-of-Three-Rückkehr ist auch deshalb zustande gekommen, da die LCS jetzt weniger Teams hat und mit nur acht Teams im Wettbewerb viel Platz gibt, um das Format zu nutzen, ohne dass zwei Streams erforderlich sind. Wenn dieses Format gut funktioniert, werden Riot prüfen, ob es für zukünftige Formatentscheidungen im Jahr 2025 und darüber hinaus verwendet werden kann.

Gemäß dem Playoffs wird uns gesagt, dass nun alle Teams in der Gewinnergruppe beginnen und sich dann durchkämpfen, um das Ausscheiden zu vermeiden, indem sie in die Verlierergruppe fallen, und wobei die besten beiden Teams ein Freilos in der ersten Runde erhalten.

Gemäß dem Zeitplan für die Summer Split können Sie das unten sehen.