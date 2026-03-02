LCK Cup 2026: Gen.G Esports wurde Sieger gekrönt, nachdem sie FearX besiegt hatten

HQ

Während viele Regionen nur ein Ticket für das internationale First Stand Tournament erhalten, das zwischen dem 16. und 22. März in São Paulo, Brasilien, geplant ist, erhalten die koreanische LCK und die chinesische LPL jeweils zwei Plätze, da beide Regionen auf internationaler Bühne erfolgreich waren.

Deshalb hatte der gestern LCK Cup zwar einen klaren Sieger, aber beide Finalisten werden beim First Stand Tournament antreten. Auch wenn Gen.G Esports für FearX zu stark war und das Team im Finale mit 3:0 besiegte, werden beide Teams Korea beim kommenden Event vertreten.

Auch das Finale war eine recht vertraute Angelegenheit, da es sich um ein Rematch des Upper Bracket Finales handelte, das Gen.G ebenfalls überzeugend mit 3:1 gewann.