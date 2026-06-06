Lazy River ist ein kooperatives FPS, das in einem unregulierten kosmischen Wasserpark spielt

Bereite dich auf den großartigsten Tag aller Zeiten vor. Die Entwickler Mike Boxleiter, Kevan DuPont, Jake Yetter, Joel Corelitz und Karlee Esmailli sind gerade auf der Day of the Devs-Präsentation erschienen, um ihr kommendes Projekt namens Lazy River vorzustellen.

Dies ist ein kooperativer Ego-Shooter, bei dem bis zu vier Spieler in den "unregulierten Wasserpark der Galaxie" reisen, um einen hektischen Tag voller Action zu erleben. Die Prämisse ist im Wesentlichen, dass dieser Park durch den unendlichen, faulen Fluss in seiner Mitte definiert ist, und du und deine Freunde müsst diesen Fluss auf einem Floß aus Schrott und zufällig gesammelten Gegenständen hinunterfahren, um auf die gegenüberliegende Seite des Parks zu gelangen. Ach ja, und das alles, während sie Horden von Zombies abwehren.

Lazy River kombiniert Baumechaniken und -features sowie hordenähnliches Überlebensgameplay und dreht sich ganz darum, sich den Widrigkeiten zu stellen und zu überleben, um einen weiteren Tag zu erleben – ohne den Alarm der Water Station One (wie der Park genannt wird) auszulösen, sonst startet der Selbstreinigungszyklus und eliminiert alles organische Leben in der Gegend.

Derzeit plant Lazy River, bereits im Sommer 2027 als Early-Access-Projekt zu debütieren, wobei das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre in Entwicklung sein wird. Es wird für 19,99 $ verkauft werden, und unten können Sie einige Bilder des Spiels sehen.