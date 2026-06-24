Lazio wurde zur Zahlung moralischer Schadensersatz an die schwedische Spielerin Maja Göthberg verurteilt, die wegen einer Schwangerschaft aus Lazio entlassen wurde

HQ

Maja Göthberg, die schwedische Fußballerin, deren Vertrag von Lazio wegen ihrer Schwangerschaft beendet wurde, hat den Fall gewonnen, und der italienische Verein wurde vom Sportgericht (CAS) verpflichtet, Entschädigung und moralischen Schadensersatz zu zahlen: Das Gericht entscheidet, dass sie ihre Beschäftigung aufgrund einer Schwangerschaft unrechtmäßig beendet habe.

Dies geschah im Sommer 2024, als Göthberg nach einer erfolgreichen Saison 2023/24, in der sie 29 Einsätze absolvierte und dem Team zum Aufstieg in die italienische erste Liga des Frauenfußballs verhalf, herausfand, dass sie schwanger war, und den Verein informierte, auch wenn sie rechtlich nicht dazu verpflichtet war. Nach diesem Moment wurden die Verhandlungen über einen neuen Vertrag, der zwar reibungslos, aber noch nicht formalisiert war, plötzlich eingestellt.

Es wurde nichts unterschrieben, sie erhielt keinen neuen Vertrag und Lazio behauptete, Göthberg habe sich entschieden, nicht mehr für den Verein zu spielen, was jedoch nicht stimmte. Göthberg verteidigte, dass der Verein ihren Vertrag zurückgezogen habe, nachdem er von ihrer Schwangerschaft erfahren habe (und diese Informationen, die vertrauliche medizinische Daten sind, an andere, einschließlich anderer Spieler, weitergegeben habe). Da es keine Dokumentation des neuen Vertrags gab, musste er seine Verteidigung auf WhatsApp-Konversationen stützen.

"In diesem Fall ging es nie nur um Fußball: Es ging darum, in einem wichtigen Moment meines Lebens fair und mit Respekt behandelt zu werden. Das Urteil sendet die Botschaft, dass eine Schwangerschaft niemals als Problem oder Grund behandelt werden sollte, einem Spieler Arbeitsmöglichkeiten zu verweigern", sagte Gothberg.

Göthberg wurde während ihres Rechtsfalls sowohl von der schwedischen Spielergewerkschaft Spelarforeningen als auch von FIFPRO, der weltweit führenden Spielergewerkschaft, vertreten. "Dieser Fall zeigt, dass die Mutterschaftsregelungen der FIFA nicht nur Worte auf Papier sind und dass sie echten Schutz für die Spielerinnen bieten", sagte FIFPROs Rechtsdirektorin Alexandra Gomez Bruinewoud. "Die Bedeutung dieses Urteils geht über Maja Gothberg hinaus und bestätigt, dass Vereine nicht einfach ein Arbeitsverhältnis aufgeben können, selbst wenn dies nicht vollständig formalisiert ist, sobald sie erfahren, dass eine Spielerin schwanger ist."