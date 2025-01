Lazio feuert Falkner, Betreuer ihres Adler-Maskottchens, der seine Penisprothese in den sozialen Medien zeigte

HQ

Die SS Lazio, eine der ältesten Mannschaften Roms, hat seit ihrer Gründung im Jahr 1900 einen Adler als Symbol, als Hommage an die römischen Legionen und den Kaiser. In letzter Zeit setzte der Verein einen echten Adler namens Olimpia während der Spiele im Stadio Olimpico ein, machte Flugvorführungen und war ein echtes Maskottchen für den Verein, das von allen Fans geliebt wurde.

Am Montagabend gab Lazio jedoch bekannt, dass sie Juan Bernabé entlassen haben, den spanischen Falkner, der sich seit 2011 um Olimpia kümmerte. "SS Lazio, schockiert über die Foto- und Videobilder von Herrn Juan Bernabé, gibt bekannt, dass es angesichts der Schwere seines Verhaltens mit sofortiger Wirkung alle Beziehungen zu dieser Person abgebrochen hat". Der Adler wird vorerst nicht mehr über die Olimpico fliegen.

Was tat er, Bernabé? Er postete Bilder und ein Video auf Instagram, das seine Penisimplantate zeigt. Er erklärte in der italienischen Radiosendung La Zanzara, in Radio24 (via El Confidencial), dass er eine Prothese habe, um seine sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern. "Ich bin sehr aktiv, ich muss jedes Mal ejakulieren, wenn ich Freizeit habe", sagte er.

Bernabé verlor vor 30 Jahren bei einem Unfall einen Hoden. Das hinderte ihn nicht daran, ein normales Sexualleben zu führen und Kinder zu bekommen, aber er wollte mehr fühlen, wenn er jung war und nie wieder Tabletten nehmen musste. "Meine Erektion ist natürlich, aber mit diesem Gerät drücke ich einen Knopf, der es mir ermöglicht, sowohl meine Erektion als auch die Zeit perfekt zu kontrollieren."

Er erklärte auch, dass er sexuell sehr aktiv ist und trotz einer Beziehung mit anderen Frauen ausgeht. "Die Frau, mit der ich zusammenlebe, versteht, dass Sex für mich eine Notwendigkeit ist, sie ist sehr aufgeschlossen. Ich würde es genießen, ein- oder zweimal am Tag Sex zu haben."

Bernabé, ehemaliger Falkner des Latiums, ist ein Mussolini-Bewunderer

Bernabé sagte auch, dass "er männlicher ist, ein Lazio-Fan zu sein" und erinnerte die Zuhörer daran, dass "er Mussolini sehr bewundert".

Bernabé war bereits 2021 einmal suspendiert worden, weil er während eines Fußballspiels faschistische Grüße gemacht hatte, und erklärte sich zum Bewunderer der Diktatoren Mussolini und Franco. Aber für Lazio war die rote Linie das Zeigen seines Penis in den sozialen Medien.

"Das Unternehmen ist sich des Schmerzes bewusst, den der Verlust des Adlers bei den nächsten Heimspielen bei den Fans auslösen wird, ist aber der Meinung, dass es nicht möglich ist, insbesondere das historische Symbol des Adlers, mit einem Thema in Verbindung zu bringen, das mit seiner Initiative die Fortsetzung der Beziehung unzulässig gemacht hat".