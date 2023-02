Layers of Fears startet im Juni

HQ

Polnische Studios scheinen heutzutage begierig darauf zu sein, Spiele mit einigen ziemlich verwirrenden Namen zu machen. CI Games hat Lords of the Fallen Fortsetzung The Lords of the Fallen, die später in diesem Jahr erscheint, während Bloober Team Layers of Fear, Layers of Fear 2 und einige neue Inhalte in Layers of Fears mischt. . Zumindest wissen wir, dass letzteres jetzt wahrscheinlich zuerst ankommen wird und dass die Entwickler erkannt haben, wie dumm der Name war.

Das liegt daran, dass Bloober Team uns einen neuen Trailer für Layers of Fears gegeben hat, der jetzt nur Layers of Fear heißt und enthüllt, dass das Spiel irgendwann im Juni erscheinen wird. Wir werden auch mit einigen Clips verwöhnt, die zeigen, wie einige vertraute Bereiche in dieser neuen Version der beiden Spiele dank Unreal Engine 5 aussehen werden.