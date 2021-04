Layers of Fear VR ab Ende April auch für PSVR

You're watching Werben

Wer eine Oculus Quest, Oculus Rift/Oculus Rift S oder HTC Vive sein Eigen nennt, hatte bereits die Gelegenheit, die surreale Spielwelt von Layers of Fear in VR zu erkunden. Ab dem 29. April dürfen sich auch Playstation-Nutzer*innen mit PSVR-Headset in ein viktorianisches Herrenhaus begeben, um den zunehmenden Wahnsinn eines Malers möglichst intensiv mitzuerleben. Im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 2016 wird die VR-Umsetzung von einem Team namens Incuvo entwickelt, die ursprünglichen Macher*innen vom Bloober Team fungieren als Publisher.

