Layers of Fear erhält einen offiziellen Launch-Trailer

Gestern haben wir Layers of Fear - Review" target="_blank">unsere Rezension von Layers of Fear veröffentlicht und dachten, es sei eine wirklich unangenehme Erfahrung - was natürlich der Sinn eines Horrorspiels ist.

Um euch besser zu zeigen, was es zu bieten hat, haben wir uns jetzt den offiziellen Release-Trailer zu diesem wahrhaft gruseligen Abenteuer besorgt, der vom Entwickler Bloober Team fast schon poetisch so beschrieben wird:

"Entdecke die neu erfundene Welt von Layers of Fear, die komplette Geschichte der Menschen, deren Träume, Ambitionen und Wünsche sie auf den Grund des Wahnsinns getrieben haben. Tauchen Sie tief in ihre persönlichen Dramen ein und werden Sie Zeuge der Verflechtung von Realität, Besessenheit und Wahn. Enthülle den Pfad eines bösartigen Wesens, das zwischen Layers of Fear verborgen ist, einem furchterregenden Wesen, das vom menschlichen Elend lebt."

Schau es dir unten an. Es wurde jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.