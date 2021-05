Layers of Fear 2 filmt noch im Mai auf Nintendo Switch

You're watching Werben

Bloober Team hat sich die Unterstützung des finnischen Entwicklerstudios Dreamloop Games gesichert, um das Horrorspiel Layers of Fear 2 auf der Nintendo Switch zu veröffentlichen. Ein neuer Trailer erlaubt ein paar kurze Eindrücke dieses Ports, der für 30 Euro noch diesen Monat Spieler unter ihrer Bettdecke erschrecken wird. Am 20. Mai startet dieser unheimliche Ausflug auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Hybriden, ihr bekommt es aber auch bereits auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Im Gegensatz zum ersten Layers of Fear widmet sich dieses Spiel der Kunst der Filmproduktion. Mehr Informationen findet ihr in unserer Kritik.

You're watching Werben